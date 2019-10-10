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Зеленський поцікавиться заявою МОН, чому російськомовні школи перейдуть на українську

Київ • УНН

 • 21360 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що хоче запитати у міністра освіти і науки Ганни Новосад, що малося на увазі під заявою, що всі російськомовні школи з вересня 2020 року перейдуть на українську мову навчання. Про це він заявив під час пресмарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Зеленський поцікавиться заявою МОН, чому російськомовні школи перейдуть на українську

"Для мене питання мови не є пріоритетним, але я - не уряд. Я навіть не знаю, що мала на увазі пані міністр освіти: які саме школи мають перейти на українську мову, чи стосується це приватних шкіл. Що вона мала на увазі, мені складно сказати. Я запитаю пані міністра, що вона мала на увазі", - повідомив Зеленський.

З його слів, такі питання розхитують суспільство, тому важливо з’ясувати, що Новосад мала на увазі.

"Будь-які заклики, які роблять представники Офісу Президента чи уряду, ми повинні виконувати. Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить. Але мені цікаво з'ясувати це питання", - додав Президент.

Нагадаємо, міністр освіти України Ганна Новосад розповіла, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

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