Зеленский поинтересуется заявлением МОН, почему русскоязычные школы перейдут на украинский язык
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хочет спросить у министра образования и науки Анны Новосад, что имелось в виду под заявлением, что все русскоязычные школы с сентября 2020 года перейдут на украинский язык обучения. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду", - сообщил Зеленский.
По его словам, такие вопросы расшатывают общество, поэтому важно выяснить, что Новосад имела в виду.
"Любые призывы, которые делают представители Офиса Президента или правительства, мы должны выполнять. Вы знаете, что вопрос языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос", - добавил Президент.
Напомним, министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.