Зеленский поинтересуется заявлением МОН, почему русскоязычные школы перейдут на украинский язык

"Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду", - сообщил Зеленский.

По его словам, такие вопросы расшатывают общество, поэтому важно выяснить, что Новосад имела в виду.

"Любые призывы, которые делают представители Офиса Президента или правительства, мы должны выполнять. Вы знаете, что вопрос языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос", - добавил Президент.

Напомним, министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.