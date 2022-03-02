Зеленський поінформував керівництво Британії та Нідерландів про перебіг оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонні перемовини з прем'єр-міністрами Великої Британії Борисом Джонсоном та Нідерландів Марком Рютте. Про це він написав у Twitter, повідомляє УНН.
Цитата
“Скоординували дії з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України та останні злочини РФ проти цивільного населення. Вдячні Британії за постійну вагому допомогу в протистоянні агресії. Спільно з партнерами боронимо Україну”, - написав Президент.
Також Президент заявив, що продовжив діалог з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
“Повідомив про відсіч, яку Україна дає агресору. Довів до відома факти систематичних злочинних дій РФ щодо цивільного населення. Висловив подяку за вагому оборонну допомогу. Спільно протидіємо агресії!” - пише Глава держави.