Зеленський подякував прем'єру Італії за підтримку України на тлі його рішення піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України подякував прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією та захист загальноєвропейських цінностей. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.
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«Щиро вдячний Маріо Драгі за непохитну підтримку України у боротьбі з російською агресією та захист спільних європейських цінностей – демократії та свободи. Ми продовжуватимемо працювати над розширенням українсько-італійської співпраці. Переконаний, що активна підтримка італійців для українців триватиме!» - написав він.
Доповнення
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі може подати у відставку сьогодні, 21 липня.
16 червня до Києва приїхали чотири лідери ЄС: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.
Драгі заявив, що Сполученим Штатам та Європі необхідно працювати з росією та Україною, щоб покласти край війні та укласти мирну угоду.