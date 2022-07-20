Драгі сьогодні знову подасть у відставку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі може подати у відставку сьогодні, 21 липня. Про це повідомляє Rai News, інформує УНН.
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Видання зазначає, що Драгі сьогодні, 21 липня, планує зустрітися з президентом Італії Серджіо Матареллою в Квірінальському палаці та заявити йому про своє звільнення з посади глави італійського уряду.
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Це буде вже друга спроба Драгі піти з посади. У перший раз Матарелла не прийняв його відставки.
Нагадаємо
Сенат Італії підтвердив довіру уряду Маріо Драгі, але з мінімальною кількістю голосів: 95 проти 38. Сенатори провідних партій M5S, Lega та Fi не голосували.