Драгі сьогодні знову подасть у відставку - ЗМІ

Деталі

Видання зазначає, що Драгі сьогодні, 21 липня, планує зустрітися з президентом Італії Серджіо Матареллою в Квірінальському палаці та заявити йому про своє звільнення з посади глави італійського уряду.

Доповнення

Це буде вже друга спроба Драгі піти з посади. У перший раз Матарелла не прийняв його відставки.

Нагадаємо

Сенат Італії підтвердив довіру уряду Маріо Драгі, але з мінімальною кількістю голосів: 95 проти 38. Сенатори провідних партій M5S, Lega та Fi не голосували.