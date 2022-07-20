Урядова криза: Сенат Італії висловив довіру прем'єр-міністру Маріо Драгі, однак із мінімальною кількістю голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сенат Італії підтвердив довіру уряду Маріо Драгі, але з мінімальною кількістю голосів: 95 проти 38. Сенатори провідних партій M5S, Lega та Fi не голосували, передє УНН з посиланням на Ansa.
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Незважаючи на його заклик до єдності, законодавці від трьох партій бойкотували голосування: потужний рух «5 зірок», правоцентристська Forza Italia та вкрай права Ліга.
Після голосування, прем'єр-міністра Маріо Драгі направився до Квірінальського палацу, щоб порадитися з президентом Республіки Серджіо Маттареллою, зазначають італійські ЗМІ.
Раніше у середу Драгі попросив законодавців підтримати коаліційний уряд, щоб уникнути дострокових виборів.
«Нам потрібен новий пакт про довіру, щирий і конкретний, подібний до того, який досі дозволяв нам змінити країну на краще», — сказав він.
«Якщо ми все ще хочемо залишатися разом, єдиний спосіб — відновити цей пакт (національну єдність) із мужністю, альтруїзмом та довірою», — додав він.
Доповнення
Минулого тижня Драгі подав у відставку після того, як рух «5 зірок» — найбільша партія в коаліційному уряді країни — відкликала свою підтримку в парламентському вотумі довіри пакету заходів, який покликаний впоратися з кризою вартості життя в Італії.
Раніше Драгі заявляв, що не очолить уряд, до якого не входить «5 зірок».
Однак відставка Драгі була відхилена президентом Італії Серджіо Маттареллою, який закликав його залишитися та знайти рішення.