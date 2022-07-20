Правительственный кризис: Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги, однако с минимальным количеством голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сенат Италии подтвердил доверие правительству Марио Драги, но с минимальным количеством голосов: 95 против 38. Сенаторы ведущих партий M5S, Lega и Fi не голосовали, передает УНН со ссылкой на Ansa.
Детали
Несмотря на его призыв к единству, законодатели от трех партий бойкотировали голосование: мощное движение «5 звезд», правоцентристская Forza Italia и крайне правая Лига.
После голосования, премьер-министра Марио Драги направился в Квиринальский дворец, чтобы посоветоваться с президентом Республики Серджио Маттареллой, отмечают итальянские СМИ.
Ранее в среду Драги попросил законодателей поддержать коалиционное правительство во избежание досрочных выборов.
«Нам нужен новый пакт о доверии, искренний и конкретный, подобный тому, который до сих пор позволял нам изменить страну к лучшему», — сказал он.
«Если мы все еще хотим оставаться вместе, единственный способ — восстановить этот пакт (национальное единство) с мужеством, альтруизмом и доверием», — добавил он.
Дополнение
На прошлой неделе Драги подал в отставку после того, как движение «5 звезд» — крупнейшая партия в коалиционном правительстве страны — отозвала свою поддержку в парламентском вотуме доверия пакета мер, призванного справиться с кризисом стоимости жизнь в Италии.
Ранее Драги заявлял, что не возглавит правительство, в которое не входит «5 звезд».
Однако отставка Драги была отклонена президентом Италии Серджио Маттареллой, призвавшим его остаться и найти решение.