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Правительственный кризис: Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги, однако с минимальным количеством голосов

Правительственный кризис: Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги, однако с минимальным количеством голосов

Киев • УНН

 • 134987 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сенат Италии подтвердил доверие правительству Марио Драги, но с минимальным количеством голосов: 95 против 38. Сенаторы ведущих партий M5S, Lega и Fi не голосовали, передает УНН со ссылкой на Ansa.

Детали

Несмотря на его призыв к единству, законодатели от трех партий бойкотировали голосование: мощное движение «5 звезд», правоцентристская Forza Italia и крайне правая Лига.

После голосования, премьер-министра Марио Драги направился в Квиринальский дворец, чтобы посоветоваться с президентом Республики Серджио Маттареллой, отмечают итальянские СМИ.

Ранее в среду Драги попросил законодателей поддержать коалиционное правительство во избежание досрочных выборов.

«Нам нужен новый пакт о доверии, искренний и конкретный, подобный тому, который до сих пор позволял нам изменить страну к лучшему», — сказал он.

«Если мы все еще хотим оставаться вместе, единственный способ — восстановить этот пакт (национальное единство) с мужеством, альтруизмом и доверием», — добавил он.

Дополнение

На прошлой неделе Драги подал в отставку после того, как движение «5 звезд» — крупнейшая партия в коалиционном правительстве страны — отозвала свою поддержку в парламентском вотуме доверия пакета мер, призванного справиться с кризисом стоимости жизнь в Италии.

Ранее Драги заявлял, что не возглавит правительство, в которое не входит «5 звезд».

Однако отставка Драги была отклонена президентом Италии Серджио Маттареллой, призвавшим его остаться и найти решение.

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