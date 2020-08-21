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Зеленський підтримає будівництво об'їзної дороги біля Миколаєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо існує інфраструктурний проект будівництва об'їзної дороги біля Миколаєва - його підготують незалежно від “Великого будівництва” і закликав підтримати цей проект. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський підтримає будівництво об'їзної дороги біля Миколаєва

“Проїхавшись містом та передмістям, я особисто побачив, наскільки Миколаїв завантажений великоваговим транспортом, дороги зруйновані. Тому розумію необхідність будівництва об’їзної дороги. Якщо у вас є вже проект цієї дороги, все підготовлено, то це може бути окремим стратегічним інфраструктурним проектом. Ми такі проекти з кожної області, незалежно від “Великого будівництва”, підготуємо. Давайте цей проект підтримаємо", – сказав Володимир Зеленський.

Вказано, що народний депутат Давид Арахамія акцентував увагу Глави держави на тому, що всі вантажівки, які рухаються шляхами області, так чи інакше прямують до портів, а будівництво окружної дороги у Вітовському районі та Корабельному районі міста Миколаєва не можуть розпочати вже майже 10 років, і попросив підтримати фінансування спорудження дороги.

Зазначається, що заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що Укравтодор уже опрацював проект, і фінансування можна внести у проект змін до бюджету, які пов'язані з реалізацією саме таких об'єктів. Законопроект № 3991 зареєстровано й на початку вересня його розглядатимуть у Верховній Раді.

“Об’їзна дорога допоможе Миколаєву знизити потік вантажного транспорту в місті. Це також збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що автодорога державного значення Н-14 "Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв", яку відновлювали у межах Національної програми "Велике будівництво", за словами будівельників - простоїть 50 років.

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