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Зеленский поддержит строительство объездной дороги возле Николаева

Киев • УНН

 • 18400 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если существует инфраструктурный проект строительства объездной дороги возле Николаева - его подготовят независимо от "Большого строительства" и призвал поддержать этот проект. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поддержит строительство объездной дороги возле Николаева

"Проехавшись по городу и пригороду, я лично увидел, насколько Николаев загружен тяжеловесным транспортом, дороги разрушены. Поэтому понимаю необходимость строительства объездной дороги. Если у вас есть уже проект этой дороги, все подготовлено, то это может быть отдельным стратегическим инфраструктурным проектом. Мы такие проекты по каждой области, независимо от "Большого строительства", подготовим. Давайте этот проект поддержим", - сказал Владимир Зеленский.

Указано, что народный депутат Давид Арахамия акцентировал внимание Главы государства на том, что все грузовики, которые движутся путями области, так или иначе стремятся к портам, а строительство окружной дороги в Витовском районе и Корабельном районе города Николаева не могут начать уже почти 10 лет, и попросил поддержать финансирование строительства дороги.

Отмечается, что заместитель руководителя офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что Укравтодор уже разработал проект, и финансирование можно внести в проект изменений в бюджет, связанных с реализацией именно таких объектов. Законопроект № 3991 зарегистрирован и в начале сентября его будут рассматривать в Верховной Раде.

"Объездная дорога поможет Николаеву снизить поток грузового транспорта в городе. Это также увеличит транспортные возможности региона, а следовательно - и перевалку грузов в портах", - указано в сообщении.

Напомним, Зеленский заявил, что автодорога государственного значения Н-14 "Александровка - Кропивницкий - Николаев№, которую восстанавливали в рамках Национальной программы "Большое строительство", по словам строителей - простоит 50 лет.

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