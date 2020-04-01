Зеленський підписав законопроект про безперебійне харчування військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, який ухвалила ВР на позачерговому засіданні, щодо безперебійного харчування військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
"Повернуто із підписом від Президента", - йдеться на сайті.
Проектом закону пропонується доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" статтею 17-1, відповідно до якої буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання, з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки та оборони.
Як повідомлялося раніше в УНН, Верховна Рада України на другому позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект №3254 про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.