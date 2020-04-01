Зеленский подписал законопроект о бесперебойном питании военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который приняла ВР на внеочередном заседании, по бесперебойному питанию военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте.
Проектом закона предлагается дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.
Как сообщалось ранее в УНН, Верховная Рада Украины на втором внеочередном заседании приняла в целом законопроект №3254 о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.