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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96744 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102623 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104714 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103792 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112218 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100531 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105075 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106591 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131528 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130442 просмотра

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Зеленский подписал законопроект о бесперебойном питании военнослужащих

Зеленский подписал законопроект о бесперебойном питании военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 10378 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который приняла ВР на внеочередном заседании, по бесперебойному питанию военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте.

Проектом закона предлагается дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.

Как сообщалось ранее в УНН, Верховная Рада Украины на втором внеочередном заседании приняла в целом законопроект №3254 о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.

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