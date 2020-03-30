Нардепи ухвалили законопроект щодо безперервного харчування військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України на другому позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект №3254 про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців. Відповідне рішення підтримали 302 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону пропонується доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" статтею 17-1, відповідно до якої буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання, з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки та оборони.
Нагадаємо, Кабмін підтримав зміни до ЗУ про безперервне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС, продовживши строк дії договорів, які забезпечували безперервне харчування у 2019 році.