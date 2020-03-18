Кабмін забезпечив безперервне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабмін підтримав зміни до ЗУ про безперервне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС, продовживши строк дії договорів, які забезпечували безперервне харчування у 2019 році. Відповідне рішення підтримали урядовці на сьогоднішньому засіданні Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Суть питання - в результаті відмови переможців торгів надавати послуги харчування, посилаючись на форс-мажорні обставини в результаті введення обмежень по заходам щодо протидії коронавірусу і загрози зриву безперервного харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС, потрібно продовжити право надавати послуги з безперервного харчування у 2020 році за договорами 2019 року", - сказав перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.
Так, урядовці погодилися внести зміни до ЗУ щодо забезпечення безперервного харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС і продовжили строк дії договорів про закупівлю послуг на харчування до 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, за інформацією Міноборони, з 1 березня 2020 року, усі бойові частини Збройних сил України переведуть на нову систему харчування, проте, норми харчування військовослужбовців не будуть зменшуватися.