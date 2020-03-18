Кабмин обеспечил непрерывное питание военнослужащих ВСУ и МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабмин поддержал изменения в ЗУ о непрерывном питании военнослужащих ВСУ и МВД, продлив срок действия договоров, обеспечивающих непрерывное питание в 2019 году. Соответствующее решение поддержали чиновники на заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Суть вопроса - в результате отказа победителей торгов предоставлять услуги питания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в результате введения ограничений по мерам по противодействию коронавируса и угрозы срыва непрерывного питания военнослужащих ВСУ и МВД, нужно продлить право предоставлять услуги по непрерывному питанию в 2020 году по договорам 2019 года", - сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.
Так, чиновники согласились внести изменения в ЗУ по обеспечению непрерывного питания военнослужащих ВСУ и МВД и продлили срок действия договоров о закупке услуг на питание до 31 декабря 2020 года.
Напомним, по информации Минобороны, с 1 марта 2020 года, все боевые части Вооруженных сил Украины переведут на новую систему питания, однако, нормы питания военнослужащих не будут уменьшаться.