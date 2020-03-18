Кабмин обеспечил непрерывное питание военнослужащих ВСУ и МВД

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100210 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103375 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105428 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104430 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113051 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100780 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105260 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106645 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131562 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130448 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Кабмин обеспечил непрерывное питание военнослужащих ВСУ и МВД

Кабмин обеспечил непрерывное питание военнослужащих ВСУ и МВД

Киев  •  УНН

 • 19017 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабмин поддержал изменения в ЗУ о непрерывном питании военнослужащих ВСУ и МВД, продлив срок действия договоров, обеспечивающих непрерывное питание в 2019 году. Соответствующее решение поддержали чиновники на заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Суть вопроса - в результате отказа победителей торгов предоставлять услуги питания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в результате введения ограничений по мерам по противодействию коронавируса и угрозы срыва непрерывного питания военнослужащих ВСУ и МВД, нужно продлить право предоставлять услуги по непрерывному питанию в 2020 году по договорам 2019 года", - сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

Так, чиновники согласились внести изменения в ЗУ по обеспечению непрерывного питания военнослужащих ВСУ и МВД и продлили срок действия договоров о закупке услуг на питание до 31 декабря 2020 года.

Напомним, по информации Минобороны, с 1 марта 2020 года, все боевые части Вооруженных сил Украины переведут на новую систему питания, однако, нормы питания военнослужащих не будут уменьшаться.

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Украинские Национальные Новости

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