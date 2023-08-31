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Зеленський підписав закон про заборону продажу цигарок у Duty Free

Зеленський підписав закон про заборону продажу цигарок у Duty Free

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів", який забороняє продаж цигарок та алкоголю з маркуванням Duty Free на час воєнного стану. Про це повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №9315 на сайті Верховної Ради. Документ повернуто з підписом голови держави 30 серпня, передає УНН.

Деталі

Згідно із документом, до припинення або скасування воєнного стану в Україні забороняється поміщати у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні сигарет та інших тютюнових виробів.

При цьому законом забороняється продаж магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну.

Аналогічне обмеження запроваджується на продаж магазинами безмитної торгівлі алкогольних напоїв. Одній особі протягом однієї доби дозволяється продавати не більш як 2 літри алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22%, або 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв.

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За порушення цих обмежень встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від вісімсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free 10 серпня.

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