Зеленский подписал закон о запрете продажи сигарет в Duty Free
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы по противодействию незаконному обороту табачных изделий", который запрещает продажу сигарет и алкоголя с маркировкой Duty Free на время военного положения. Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта №9315 на сайте Верховной Рады. Документ возвращен с подписью главы государства 30 августа, передает УНН.
Детали
Согласно документу, до прекращения или отмены военного положения в Украине запрещается помещать в таможенный режим беспошлинной торговли и продажа (поставка) магазинами беспошлинной торговли, а также размещение в них произведенных в Украине сигарет и других табачных изделий.
При этом законом запрещается продажа магазинами беспошлинной торговли табачных изделий одному лицу в течение одних суток в объеме, превышающем 50 сигарет или 10 сигар или 20 сигарилл (весом не более 3 граммов каждая) или 50 граммов табака.
Аналогичное ограничение вводится на продажу магазинами беспошлинной торговли алкогольных напитков. Одному лицу в течение одних суток разрешается продавать не более 2 литров алкогольных напитков с содержанием спирта, не превышающим 22%, или 1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков.
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За нарушение этих ограничений устанавливается административная ответственность в виде штрафа в размере от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о запрете продажи сигарет в Duty Free 10 августа.