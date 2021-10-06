Зеленський підписав закон про індустріальні парки: що пропонує документ

Деталі

Зміни до закону передбачають низку стимулів для індустріальних парків, зокрема:

· повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків;

· надано можливість в індустріальному парку здійснювати діяльність у сфері переробки промислових та/або побутових відходів (окрім захоронення);

· зменшено мінімальну площу індустріального парку з 15 до 10 га та збільшено верхню межу з 700 до 1000 га;

· будівництво, реконструкція та ремонт інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо);

· облаштування (благоустрій) майданчиків індустріальних парків;

· дозволено розміщувати в індустріальному парку проекти, спрямовані на стимулювання економічного зростання громад.

Протягом найближчих років Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25-ти індустріальних парків.

Додамо

7 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону “Про індустріальні парки”, що мають сприяти залученню інвестицій.

Зазначимо, що створення індустріальних парків визначено стратегічно важливим завданням у 2021 році в межах програми Президента України “Велике будівництво”. У 2021 уряд, як очікується, інвестує в розбудову інфраструктури індустріальних парків майже 80 млн грн.