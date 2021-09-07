ВР ухвалила зміни до закону про індустріальні парки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про індустріальні парки", що мають сприяти залученню інвестицій, повідомляє УНН.
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Зміни до закону “Про індустріальні парки” (№ 4416-1) підтримали 290 нардепів.
Метою закону визначається “сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків задля перетворення їх на рушійну силу економічного та промислового розвитку шляхом запровадження низки інвестиційних стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків”.
Закон передбачає запровадження компенсації керуючим компаніям, ініціаторам створення — суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж. Запроваджується компенсація учасникам індустріальних парків відсотків за кредитами.
Очікується, що закон дозволить розкрити потенціал індустріальних парків як дієвого механізму подолання проблем в промисловості та наслідків поточної економічної кризи в Україні, зумовленої пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Додамо, що створення індустріальних парків визначено стратегічно важливим завданням у 2021 році в межах програми Президента України “Велике будівництво”. У 2021 уряд, як очікується, інвестує в розбудову інфраструктури індустріальних парків майже 80 млн грн.