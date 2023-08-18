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Зеленський підписав закон із поправками до Бюджетного кодексу в рамках програми з МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав бюджетний законопроєкт №9346-1, який покликаний забезпечити передбачуваність бюджетної політики та посилити боргову стійкість. Про затвердження закону повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.

Цитата

“Це +1 виконаний „структурний маяк“ МВФ №10 та база для виконання ще одного „маяка“ в Меморандумі (№12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій”, — пояснив значущість закону нардеп Железняк.

Деталі

Відповідно до домовленостей законопроєкт:

• відновлює середньострокове бюджетне планування з наступного року;

• відновлює дію ст. 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;

• дозволяє розгляд у парламенті лише тих бюджетних змін, які мають позитивний висновок Мінфіну;

• встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;

• відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024-2026 роки, яку Мінфін має подати вже до 25 жовтня 2023 року.

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27 липня парламент підтримав законопроєкт у другому читанні. Як зазначено у картці законопроєкту він був повернутий до парламенту з підписом глави держави 18 серпня.

Його ухвалення означає виконання нового структурного маяка (№10) за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом, а також запуск виконання маяка №12 — перегляд Середньострокової стратегії управління боргом із граничним терміном її публікації до кінця вересня цього року.

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Нагадаємо

У травні Зеленський підписав закон-маяк програми з МВФ щодо використання коштів з рахунків на підтримку України. Це один із 19 структурних маяків (бенчмарків) програми з МВФ.

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