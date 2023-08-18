Зеленский подписал закон с поправками в Бюджетный кодекс в рамках программы с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал бюджетный законопроект №9346-1, который призван обеспечить предсказуемость бюджетной политики и усилить долговую устойчивость. О подписании закона сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
Цитата
“Это +1 выполненный „структурный маяк“ МВФ №10 и база для выполнения еще одного „маяка“ в Меморандуме (№12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента гос гарантий”, — объяснил значимость закона нардеп Железняк.
Детали
В соответствии с договоренностями законопроект:
• восстанавливает среднесрочное бюджетное планирование со следующего года;
• возобновляет действие ст.52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;
• разрешает рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина;
• устанавливает ограничения гос гарантий: гос гарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета, предельный объем гос гарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;
• возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы, которую Минфин должен подать уже до 25 октября 2023 года.
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27 июля парламент поддержал законопроект во втором чтении. Как указано в карточке законопроекта он был возвращен в парламент с подписью главы государства 18 августа.
Его принятие означает выполнение нового структурного маяка (№10) по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом, а также запуск выполнения маяка №12 — пересмотра Среднесрочной стратегии управления долгом с предельным сроком ее публикации до конца сентября этого года.
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Напомним
В мае Зеленский подписал закон-маяк программы с МВФ по использованию средств со счетов на поддержку Украины. Это один из 19 структурных маяков (бенчмарков) программы с МВФ.