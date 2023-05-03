Зеленський підписав закон-маяк програми з МВФ щодо використання коштів на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8433 “Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо використання коштів з рахунків на підтримку України”, який є одним із 19 структурних маяків (бенчмарків) програми з МВФ. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Президент підписав законопроект №8433 щодо зміни у Бюджетний кодекс щодо можливості використання коштів з рахунків на підтримку України. Маємо другий виконаний «структурний маяк» в програмі МВФ (це пункт №8 в Structural Benchmarks)", - зазначив нардеп.
Деталі
З його слів, закон передбачає "розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами в рамках бюджетних програм спеціального фонду держбюджету та запровадження щомісячного звітування про надходження й використання коштів за кожним із відкритих у НБУ рахунків і контролю за їх використанням відповідно до бюджетного законодавства".
Також законопроєкт пропонує оприлюднення на офіційних сайтах головних розпорядників коштів сум отриманих добровільних внесків, перелік придбаних товарів і послуг.
Як зазначала автор поправки до закону нардеп Анастасія Радіна, "усі органи державної влади, які відкриють благодійні рахунки – на допомогу армії, громадянам, на відбудову – будуть зобов’язані оприлюднювати інформацію про те, на що були витрачені зібрані кошти".
Нагадаємо
Верховна Рада дозволила міністерствам використовувати добровільні внески 11 квітня.