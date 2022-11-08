Зеленський обговорив з постпредом США в ООН створення повітряного щита над Україною та продовольчу безпеку

Цитата

“Розповів про ситуацію на фронті й ракетний терор Росії. Цілеспрямованими атаками пошкоджено майже 40% наших об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною”, – написав він.

Деталі

Зеленський додав, що лідери окремо поспілкувалися про світову продовольчу безпеку. Завдяки реалізації зернової ініціативи мільйони людей в країнах Африки, Азії та Європи забезпечуються продовольством. Голова української держави наголосив на необхідності продовження зернової угоди продовжувалась. Він додав, що Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.

Доповнення

Постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд сьогодні прибула до Києва.

Під час візиту до Києва Лінда Томас-Грінфілд поспілкувалася з українськими фермерами. Після зустрічі вона повідомила, що "відчула почуття розпачу".