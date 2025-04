До Києва прибула постпред США в ООН

Цитата

"Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд перебуває в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення росії", – написав Еванс.

NEWS > @USAmbUN is in Kyiv for a day of meetings to reiterate ’s unwavering support for Ukraine as it defends its freedom and sovereignty amidst Russia’s brutal and unprovoked invasion. pic.twitter.com/nBwlH869rX

— Nate Evans (@USUNSpox) November 8, 2022

Нагадаємо

США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 8 листопада.