До Києва прибула постпред США в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. До Києва прибула постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд. Про це у Twitter повідомив речник місії США в ООН Нейт Еванс, передає УНН.
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"Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд перебуває в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення росії", – написав Еванс.
NEWS > @USAmbUN is in Kyiv for a day of meetings to reiterate ’s unwavering support for Ukraine as it defends its freedom and sovereignty amidst Russia’s brutal and unprovoked invasion. pic.twitter.com/nBwlH869rX— Nate Evans (@USUNSpox) November 8, 2022
Нагадаємо
США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 8 листопада.