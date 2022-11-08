Зеленский обсудил с постпредом США в ООН создание воздушного щита над Украиной и продовольственную безопасность

Цитата

“Рассказал о ситуации на фронте и ракетном терроре россии. Целенаправленными атаками повреждено почти 40% наших объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной”, – написал он.

Детали

Зеленский добавил, что лидеры отдельно пообщались о мировой продовольственной безопасности. Благодаря реализации зерновой инициативы миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы снабжаются продовольствием. Глава украинского государства отметил необходимость продления зернового соглашения продолжалась. Он добавил, что Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Дополнение

Постоянная представительница США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд сегодня прибыла в Киев.

Во время визита в Киев Линда Томас-Гринфилд пообщалась с украинскими фермерами. После встречи она сообщила, что "испытала чувство отчаяния".