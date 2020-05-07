Зеленський обговорив з операторами пришвидшене покриття країни Інтернетом

“Пришвидшення покриття якісним Інтернетом та зв’язком усіх точок України обговорив Президент Володимир Зеленський з представниками найбільших операторів зв’язку. Зокрема, йшлося про забезпечення зв’язком маленьких містечок, його встановлення у пасажирських потягах “Укрзалізниці” та на дорогах, які будують у межах програми “Велике будівництво”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз в Україні 5 тисяч 800 маленьких містечок, де немає зв’язку. Зеленський нагадав, що в липні 2019 року він підписав Указ № 497 “Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету”. Для його реалізації восени мобільні оператори підписали в Маріуполі меморандум з урядом, мета якого — забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку четвертого та п’ятого поколінь, надання широкосмугового доступу до мобільного Інтернету.

“Дуже тішить статистика за квітень — вперше мобільний широкосмуговий доступ до Інтернету з’явився у 870 населених пунктах, у яких проживає 390 тисяч осіб, а додатковий оператор з’явився ще в 550 пунктах. Це можливо! Давайте рухатися швидкими темпами й надалі”, — додав Глава держави.

Так, на зустрічі обговорили необхідні законодавчі ініціативи для пришвидшення покриття мобільним зв’язком, потребу співпраці з місцевою владою, а також можливість розробки державно-приватних проектів у цьому напрямі.

“Життя змінилося, воно більше перейшло в онлайн: ми багато чого — і ліки, і продукти харчування — замовляємо по Інтернету. Тому я хотів би, щоб ми пришвидшили темпи якісного покриття нашої країни. Я розумію, що технологічно, напевно, це складно зробити, але ви бачите, що такі інфекції й такі виклики — вони не чекають наших з вами планів. Країну треба з’єднати не лише дорожньою інфраструктурою, а й віртуальною”, — підсумував Президент.

Нагадаємо, за даними ООН в умовах світової пандемії через коронавірус — потроївся інтернет-трафік. Проте, у світі досі 3,6 млрд людей не мають доступу до інтернету.