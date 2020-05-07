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В умовах пандемії у світі потроївся інтернет-трафік

Київ • УНН

 • 15806 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. В умовах світової пандемії через коронавірус - потроївся інтернет-трафік. Проте, у світі досі 3,6 млрд людей не мають доступу до інтернету. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ООН.

В умовах пандемії у світі потроївся інтернет-трафік

"Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий "цифровий розрив". Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету", - йдеться у повідомленні.

Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв'язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх "неоспіваними героями".

"Ми також повинні визнати, що у нинішніх умовах послугами та мережами ІКТ не так легко керувати. Адже ніхто не міг і уявити собі ситуації, коли трафік в інтернеті може майже потроїтися", - зазначають експерти.

Зазначається, якщо раніше широкосмуговий зв'язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він все більше затребуваний у передмістях і сільських районах, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

Нагадаємо, за інформацією Укртелекому, домашні інтернет-користувачі споживають більше інтернету в умовах карантину.

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