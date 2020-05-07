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В условиях пандемии в мире утроился интернет-трафик

Киев • УНН

 • 15805 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В условиях мировой пандемии из-за коронавируса - утроился интернет-трафик. Однако, в мире до сих пор 3,6 млрд человек не имеют доступа к интернету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООН.

В условиях пандемии в мире утроился интернет-трафик

"Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стал еще более очевидными для так называемого "цифрового разрыва". Ведь до сих пор 3,6 миллиарда человек в мире не имеют доступа к интернету", - говорится в сообщении.

Профильные эксперты отмечают, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их "невоспетыми героями".

"Мы также должны признать, что в нынешних условиях услугами и сетями ИКТ не так легко управлять. Ведь никто не мог и представить себе ситуации, когда трафик в интернете может почти утроиться", - отмечают эксперты.

Отмечается, если раньше широкополосная связь чаще всего использовалась в городских офисах, то теперь она все больше востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.

Напомним, по информации Укртелекома, домашние интернет-пользователи потребляют больше интернета в условиях карантина.

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