Укртелеком: використання інтернету з дому на карантині зросло на 30%

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Домашні інтернет-користувачі споживають більше інтернету в умовах карантину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укртелекому.

"Абоненти інтернету стали помітно активніше користуватися інтернетом. Як свідчить аналіз інтернет-трафіку напрямку масового сегменту Укртелекому, у середньому кожен домашній користувач інтернету на початку поточного тижня спожив 4,3 Гбайт трафіку. Це майже на 30% більше, ніж тижнем раніше (до оголошення карантину)", - повідомили у компанії.

Водночас, в Укртелекомі запевнили, що всі послуги надаються в повному обсязі.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запровадили карантин для протидії коронавірусу.

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