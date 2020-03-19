Укртелеком: використання інтернету з дому на карантині зросло на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Домашні інтернет-користувачі споживають більше інтернету в умовах карантину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укртелекому.
"Абоненти інтернету стали помітно активніше користуватися інтернетом. Як свідчить аналіз інтернет-трафіку напрямку масового сегменту Укртелекому, у середньому кожен домашній користувач інтернету на початку поточного тижня спожив 4,3 Гбайт трафіку. Це майже на 30% більше, ніж тижнем раніше (до оголошення карантину)", - повідомили у компанії.
Водночас, в Укртелекомі запевнили, що всі послуги надаються в повному обсязі.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні запровадили карантин для протидії коронавірусу.