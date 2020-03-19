Укртелеком: использование интернета из дома на карантине выросло на 30%

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104954 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107633 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109571 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108179 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117976 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101925 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106121 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106798 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131693 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130504 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Укртелеком: использование интернета из дома на карантине выросло на 30%

Укртелеком: использование интернета из дома на карантине выросло на 30%

Киев  •  УНН

 • 14917 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Домашние интернет-пользователи потребляют больше интернета в условиях карантина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укртелекома.

"Абоненты интернета стали заметно активнее пользоваться интернетом. Как показывает анализ интернет-трафика направления массового сегмента Укртелекома, в среднем каждый домашний пользователь интернета в начале текущей недели использовал 4,3 Гбайт трафика. Это почти на 30% больше, чем неделей ранее (до объявления карантина)", - сообщили в компании.

В то же время, в Укртелекоме заверили, что все услуги предоставляются в полном объеме.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин для противодействия коронавирусу.

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