Укртелеком: использование интернета из дома на карантине выросло на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Домашние интернет-пользователи потребляют больше интернета в условиях карантина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укртелекома.
"Абоненты интернета стали заметно активнее пользоваться интернетом. Как показывает анализ интернет-трафика направления массового сегмента Укртелекома, в среднем каждый домашний пользователь интернета в начале текущей недели использовал 4,3 Гбайт трафика. Это почти на 30% больше, чем неделей ранее (до объявления карантина)", - сообщили в компании.
В то же время, в Укртелекоме заверили, что все услуги предоставляются в полном объеме.
Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин для противодействия коронавирусу.