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Зеленський обговорив із президентом Литви порушення всеосяжного перемир'я на Донбасі

Київ • УНН

 • 12589 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, під час якої сторони обговорили порушення всеосяжного перемир’я з боку незаконних збройних формувань та методи протидії поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський обговорив із президентом Литви порушення всеосяжного перемир'я на Донбасі

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою. Сторони обговорили заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії поширенню коронавірусу та мінімізації впливу пандемії на громадян", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Зеленський ознайомив Гітанаса Науседу з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі. Президент України висловив глибоку стурбованість грубим порушенням всеосяжного перемир’я з боку незаконних збройних формувань, яке сталося 6 вересня та призвело до загибелі українського військовослужбовця. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнав ще один військовослужбовець Збройних сил України.

Глава Української держави розповів Президенту Литви про перебіг переговорного процесу в Нормандському форматі.

"Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн "Нормандської четвірки" ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягнути миру", – сказав Зеленський.

Він висловив подяку офіційному Вільнюсу та особисто Гітанасу Науседі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню підготовки до 22-го Саміту Україна – ЄС, що запланований на 1 жовтня 2020 року в Брюсселі. Володимир Зеленський наголосив на налаштованості української сторони на максимальну результативність Саміту та активізацію з цією метою відповідної роботи зі структурами ЄС і державами – членами Євросоюзу.

Гітанас Науседа наголосив, що сподівається, що під час президентства Володимира Зеленського Україна зробить усе, щоб стати членом Євросоюзу, і зазначив, що серед країн Східного партнерства наша держава демонструє лідерство.

Співрозмовники обговорили першочергові заходи двостороннього політичного діалогу. Було відзначено спільну налаштованість провести чергове засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки наприкінці цього року в Києві.

Також Володимир Зеленський і Гітанас Науседа обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Глава Української держави звернув увагу на спільність підходів України та Європейського Союзу в питаннях оцінки білоруської внутрішньополітичної кризи.

Нагадаємо, Держсекретар США Майкл Помпео в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про стурбованість Вашингтона у зв’язку зі спробами КНР придбати підприємство “Мотор Cіч”, розташоване в Запоріжжі.

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