У Держдепі США розповіли про нові подробиці розмови Помпео та Зеленського

“Держсекретар Помпео висловив занепокоєння з приводу зловмисних інвестицій КНР в Україні, що включає зусилля Пекіна з придбання “Мотор Cіч”, — сказано в заяві Держдепу.

Зазначена розмова Помпео та Зеленського відбулась ще 26 серпня, про що раніше повідомляли в Офісі Президента України. Окрім зазначеної теми тоді було обговорено пандемію, ситуацію в Білорусі та Україні. Зокрема, Держсекретар США привітав з українського президента з Днем Незалежності України.

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