У Зеленського розповіли деталі зустрічі Президента з заступником Держсекретаря США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, Президент України Володимир Зеленський у рідному Кривому Розі зустрівся із заступником Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівеном Біганом, пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.
“Спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з Держсекретарем США Майком Помпео. На зустрічі Володимир Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах”, — вказано в повідомленні ОПУ.
Володимир Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. Заступник Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.
Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Володимир Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.
Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.
Додамо, що у Кривому Розі Зеленський зустрівся із ветеранами ООС та матерями загиблих бійців.