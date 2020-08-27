В Зеленского рассказали детали встречи Президента с заместителем Госсекретаря США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Находясь с рабочей поездкой в Днепропетровской области, Президент Украины Владимир Зеленский в родном Кривом Роге встретился с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивеном Биганом, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
“Общение произошло после телефонного разговора Владимира Зеленского с Госсекретарем США Майком Помпео. На встрече Владимир Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах”, — указано в сообщении ОПУ.
Владимир Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.
Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Владимир Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.
Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.
Добавим, что в Кривом Роге Зеленский встретился с ветеранами ООС и матерями погибших бойцов.