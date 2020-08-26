У Кривому Розі Зеленський зустрівся із ветеранами ООС та матерями загиблих бійців

“У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся з матерями загиблих українських захисників, ветеранами АТО/ООС та учасниками проекту Invictus Kryvbas, які змагаються за честь стати членами збірної України для участі в міжнародних “Іграх нескорених”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону “Кривбас” Микола Колесник подякував Главі держави за бажання поспілкуватися з тими, хто пережив Дебальцівський та Іловайський котли. Також він розповів, що попередній владі було незручно згадувати про Іловайську трагедію.

Матері загиблих і зниклих безвісти учасників війни на Донбасі попросили у Глави держави посприяти запуску роботи секретаріату постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, без якої немає можливості створювати пошукові групи українських воїнів та формувати єдиний реєстр зниклих безвісти. Також до Володимира Зеленського звернулися з проханням сприяти підтримці законопроекту про статус полонених і зниклих безвісти — подати документ до парламенту від імені Президента як невідкладний.

У Кривому Розі Володимир Зеленський також зустрівся із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом. Разом вони відвідали сквер Героїв і вшанували пам’ять загиблих захисників України, поклавши квіти до меморіалів полеглим воїнам АТО та жертвам Іловайської трагедії.

Повідомляється, що на Центральному кладовищі Кривого Рогу поховані 82 бійці — учасники війни на Донбасі, 13 з яких — воїни окремого батальйону “Кривбас”. 29 серпня 2014 року батальйон втратив в Іловайському котлі 21 бійця. Пам’ятний знак на їхню честь розміщений у міському сквері Героїв.

Президент наголосив, що одне з найважливіших завдань для держави — це інтеграція учасників війни у мирне життя та в соціальне середовище.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.