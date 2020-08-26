В Кривом Роге Зеленский встретился с ветеранами ООС и матерями погибших бойцов

“В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с матерями погибших украинских защитников, ветеранами АТО/ООС и участниками проекта Invictus Kryvbas, которые соревнуются за честь стать членами сборной Украины для участия в международных “Играх непокоренных”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона “Кривбасс” Николай Колесник поблагодарил главу государства за желание пообщаться с теми, кто пережил Дебальцевский и Иловайский котлы. Также он рассказал, что предыдущей власти было неудобно вспоминать о Иловайской трагедии.

Матери погибших и пропавших без вести участников войны в Донбассе попросили у главы государства помочь запуска работы секретариата постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы украинских воинов и формировать единый реестр пропавших без вести. Также к Владимиру Зеленскому обратились с просьбой способствовать поддержке законопроекта о статусе пленных и пропавших без вести — подать документ в парламент от имени Президента как неотложный.

В Кривом Роге Владимир Зеленский встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Вместе они посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам павшим воинам АТО и жертвам Иловайской трагедии.

Сообщается, что на Центральном кладбище Кривого Рога похоронены 82 бойца — участники войны на Донбассе, 13 из которых — воины отдельного батальона “Кривбасс”. 29 августа 2014 года батальон потерял в Иловайском котле 21 бойца. Памятный знак в их честь расположен в городском сквере Героев.

Президент подчеркнул, что одна из важнейших задач для государства — это интеграция участников войны в мирную жизнь и в социальную среду.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.