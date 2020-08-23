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Зеленський затвердив стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. Відповідний указ № 342/2020 Глава держави підписав сьогодні, 23 серпня, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський затвердив стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни

Цей указ сприятиме розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що надасть зазначеним категоріям громадян доступ до якісних послуг.

Документ передбачає створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни, що сприятиме їхньому поверненню до виконання обов'язків військової служби або соціальної та трудової адаптації.

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Також Стратегія дасть змогу створити умови для формування й розвитку національного ринку послуг спортивної реабілітації всіх вищезазначених категорій громадян і сприятиме більш ефективному інформуванню суспільства. Зокрема, документ передбачає функціонування ветеранської медіаплатформи щодо заходів фізкультурно-спортивної реабілітації, програм з підготовки, перепідготовки та працевлаштування у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України повинен розробити та затвердити до 1 грудня поточного року план дій на 2021-2025 рр. щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, затвердженої цим указом.

Обласні та Київська міська державна адміністрація мають забезпечити розробку та реалізацію щорічних місцевих планів заходів.

Раніше сьогодні, у День Державного прапора України, Президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті ІІІ Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми – там Україна", відзначив необхідність покращення лікування та реабілітації учасників бойових дій. Глава держави заявив, що має намір підписати указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин.

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