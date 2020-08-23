Зеленський сьогодні підпише указ щодо реабілітації ветеранів

"Попереду дуже багато роботи. Треба покращувати лікування та реабілітацію учасників бойових дій. Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації для ветеранів та їх родин", - сказав Президент.

З його слів, робота в цьому напрямку – це не питання якоїсь однієї визначної дати, робота має йти постійно, системно і послідовно, поза будь-яким політичним контекстом.

Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням золотою зіркою Сергію Михальчуку, посмертно.