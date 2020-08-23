Зеленський сьогодні підпише указ щодо реабілітації ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підпише указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації для ветеранів та їх родин. Про це Глава держави сказав, виступаючи на ІІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна", передає кореспондент УНН.
"Попереду дуже багато роботи. Треба покращувати лікування та реабілітацію учасників бойових дій. Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації для ветеранів та їх родин", - сказав Президент.
З його слів, робота в цьому напрямку – це не питання якоїсь однієї визначної дати, робота має йти постійно, системно і послідовно, поза будь-яким політичним контекстом.
Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням золотою зіркою Сергію Михальчуку, посмертно.