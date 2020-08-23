Зеленський вручив золоту зірку сестрі загиблого на Донбасі чоловіка

"Символічно, що саме у цей день будуть вручені бойові прапори та присвоєні почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. На них замаярять стрічки з іменами видатних особистостей, як минулого так і нашого сьогодення. Одним з них є сержант Сергій Михальчук, Герой України, на привеликий жаль, посмертно. Сьогодні я з великою шаною вручу його сестрі золоту зірку, а 4-а бригада оперативного призначення Національної Гвардії отримає почесне найменування імені Героя України, сержанта Сергія Михальчука", - сказав Президент.

Нагадаємо, під час обстрілу 14 грудня українських позицій загинув 21-річний сержант Сергій Михальчук, прикривши своїм тілом побратима.