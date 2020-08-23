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Зеленський вручив золоту зірку сестрі загиблого на Донбасі чоловіка

Київ • УНН

 • 20553 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням золотою зіркою Сергію Михальчуку, посмертно. Глава держави на церемонії підняття Державного прапора вручив медаль сестрі воїна Анастасії, передає УНН.

Зеленський вручив золоту зірку сестрі загиблого на Донбасі чоловіка

"Символічно, що саме у цей день будуть вручені бойові прапори та присвоєні почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. На них замаярять стрічки з іменами видатних особистостей, як минулого так і нашого сьогодення. Одним з них є сержант Сергій Михальчук, Герой України, на привеликий жаль, посмертно. Сьогодні я з великою шаною вручу його сестрі золоту зірку, а 4-а бригада оперативного призначення Національної Гвардії отримає почесне найменування імені Героя України, сержанта Сергія Михальчука", - сказав Президент.

Нагадаємо, під час обстрілу 14 грудня українських позицій загинув 21-річний сержант Сергій Михальчук, прикривши своїм тілом побратима.

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