У Нацгвардії назвали ім’я військового, загиблого під час обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під час обстрілу 14 грудня українських позицій загинув сержант Сергій Михальчук, прикривши своїм тілом побратима. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
"Сумна звістка з фронту... Учора в результаті артилерійського обстрілу наших позицій російська міна забрала життя нашого воїна. Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не зважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн", - сказано у повідомленні.
У Нацгвардії зазначили, що він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима.
"Наша Бригада завжди пам'ятатиме його героїчний вчинок, а терористи отримають жорстку відплату за пролиту кров нашого воїна. За проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди. Уся Бригада висловлює свої найщиріші співчуття батькам, друзям та близьким нашого побратима", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, 14 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення.