Зеленский сегодня подпишет указ о реабилитации ветеранов

"Впереди очень много работы. Надо улучшать лечение и реабилитацию участников боевых действий. Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации для ветеранов и их семей", - сказал Президент.

По его словам, работа в этом направлении - это не вопрос какой-то одной знаменательной даты, работа должна идти постоянно, системно и последовательно, вне всякого политического контекста.

Напомним, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением золотой звезды Сергею Михальчуку, посмертно.