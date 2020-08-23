Президент: ветерани можуть бути реальними локомотивами успішних змін в Україні

"Окрема важлива тема і важливий пріоритет – це створення робочих місць для ветеранів. З цього приводу я хочу поділитись з вами однією думкою. Я гадаю, нам потрібно якомога більше ветеранських бізнесів. Логіка у мене дуже проста: наші ветерани – це люди, які першими пішли захищати країну, це люди слова і діла. Стресостійкість, дисципліна, лідерські якості, вміння приймати правильні, сміливі і швидкі рішення, системність і стратегічне мислення. Це і армійські навички, і одночасно правила, за якими існують всі успішні компанії", - сказав Зеленський.

З його слів, не можна також не врахувати досвід інших держав, де багато ветеранів є засновниками великих, серйозних, потужних та відомих компаній.

"Яким чином в цьому питанні може допомогти держава? На мою думку, потрібні програми бізнес-освіти тому, кому це дійсно цікаво. Крім того, держава має фінансово підтримати старт такого бізнесу, робити пільгові кредити. Зараз у ВР є проект про державні гарантії по кредитам для малого та середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес як окрему категорію бізнесу", - заявив Президент.

"Наші ветерани – це люди з великої літери, саме вони завжди рухають країну вперед і можуть бути реальними локомотивами, драйверами успішних змін в Україні", - додав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні підпише указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації для ветеранів та їх родин.