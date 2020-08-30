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В Госдепе США сообщили новые подробности разговора Помпео и Зеленского

Киев • УНН

 • 20249 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил про обеспокоенность Вашингтона в связи с попытками КНР приобрести предприятие "Мотор Сич", расположенное в Запорожье. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Госдепартамента, опубликованное вечером 29 августа.

В Госдепе США сообщили новые подробности разговора Помпео и Зеленского

“Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность по поводу вредоносных инвестиций КНР в Украину, которые включают усилия Пекина по приобретению “Мотор Сич”, — говорится в заявлении Госдепа.

Указанный разговор Помпео и Зеленского состоялась еще 26 августа, о чем ранее сообщали в Офисе Президента Украины. Кроме указанной темы тогда были обсуждены пандемия, ситуация в Беларуси и Украине. В частности, Госсекретарь США поздравил с украинского президента с Днем Независимости Украины.

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