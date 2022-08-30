Зеленський обговорив із Макроном ситуацію навколо Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном спільний захист від російського радіаційного шантажу. Про це інформує УНН.
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Президент України Володимир Зеленський вночі говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном про ситуацію навколо Запорізької АЕС.
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«Скоординували наші позиції в захисті України та Європи від російського радіаційного шантажу. Вдень обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Гроссі. Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України й змусити Росію забрати всіх своїх військових, зброю зі станції», — сказав Президент.
Як зазначив Зеленський, потрібна негайна й повна демілітаризація Запорізької АЕС.
Нагадаємо
Зеленський на зустрічі з головою МАГАТЕ наголосив на необхідності демілітаризації ЗАЕС та виведення військових країни-агресора.