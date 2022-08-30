Зеленский обсудил с Макроном ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский ночью говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

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«Скоординировали наши позиции в защите Украины и Европы от российского радиационного шантажа. Днем обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и направление миссии на станцию ​​с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Надеюсь, что вместе с международными организациями, со всеми нашими партнерами мы сможем вернуть станцию ​​под полный контроль Украины и заставить Россию забрать всех своих военных, оружие со станции», — сказал Президент.

Как отметил Зеленский, нужна немедленная и полная демилитаризация Запорожской АЭС.

Напомним

Зеленский на встрече с председателем МАГАТЭ подчеркнул необходимость демилитаризации ЗАЭС и вывод военных страны-агрессора.