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Зеленский обсудил с Макроном ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 137513 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном совместную защиту от российского радиационного шантажа. Об этом информирует УНН.

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский ночью говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Цитата

«Скоординировали наши позиции в защите Украины и Европы от российского радиационного шантажа. Днем обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и направление миссии на станцию ​​с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Надеюсь, что вместе с международными организациями, со всеми нашими партнерами мы сможем вернуть станцию ​​под полный контроль Украины и заставить Россию забрать всех своих военных, оружие со станции», — сказал Президент.

Как отметил Зеленский, нужна немедленная и полная демилитаризация Запорожской АЭС.

Напомним

Зеленский на встрече с председателем МАГАТЭ подчеркнул необходимость демилитаризации ЗАЭС и вывод военных страны-агрессора.

Украинские Национальные Новости

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