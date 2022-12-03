Зеленський незадоволений рішенням ЄС про граничну вартість російської нафти

Відсутність рішучих кроків з енергетичного роззброєння Зеленський вважає слабкою позицією.

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«Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція», - наголосив Президент.

Він зауважив, що лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти.

«Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій», - додав глава держави.

Зеленський додав, що ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень.

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