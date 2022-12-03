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Зеленский недоволен решением ЕС о предельной стоимости российской нефти

Киев • УНН

 • 1294588 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство потолком цен на российскую нефть, установленную Европейским союзом, сообщает УНН.

Отсутствие решительных шагов по энергетическому разоружению Зеленский считает слабой позицией.

Цитата

«Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция», - подчеркнул Президент.

Он заметил, что только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты.

«Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование россией других, других террористических режимов и организаций", - добавил глава государства.

Зеленский добавил, что эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС установил предельный «потолок» цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

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