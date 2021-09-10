Зеленський не шкодує, що став Президентом, та хоче після завершення президентського терміну жити в Україні

Цитата:

“Я став відомим до того, як грав президента... Я хочу жити, хочу змінювати життя навколо і своє, тому що я громадянин України. Тому що, коли закінчиться президентський термін, я хочу жити саме в Україні. Чесно, я не жалію. Не жалію, тому що це, напевно, можливість”, — сказав Зеленський.

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Проте він зауважив, що іноді бувають моменти, коли він думає: "навіщо?"

“Навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, й для цього ти повинен виходити на вулицю й спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі... Але все ж таки, пам’ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов і найголовніше, люди повірили, значить, не можна по-іншому”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість балотування на другий термін, заявив, що це питання залежить не від нього.

Минулого року Зеленський під час пресконференції заявив, що йому може не вистачити однієї каденції для виконання всіх обіцянок,і він “подумає” про другий термін. Водночас керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія у березні заявляв, що однойменна партія проситиме Президента України Володимира Зеленського йти на другий термін.

Нагадаємо, перед виборами навесні 2019 року Зеленський стверджував, що йде тільки на один термін.