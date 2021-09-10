Зеленский не жалеет, что стал Президентом, и хочет после завершения президентского срока жить в Украине

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"Я стал известным до того, как играл президента... Я хочу жить, хочу менять жизнь вокруг и свою, потому что я гражданин Украины. Потому что, когда закончится президентский срок, я хочу жить именно в Украине. Честно, я не жалею. Не жалею, потому что это, наверное, возможность", - сказал Зеленский.

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Однако он отметил, что иногда бывают моменты, когда он думает: "зачем?"

"Зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, и для этого ты должен выходить на улицу и общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме... Но все же, помня, что это был вызов, ты на это пошел, и самое главное, люди поверили, значит, нельзя по-другому", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность баллотирования на второй срок, заявил, что этот вопрос зависит не от него.

В прошлом году Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ему может не хватить одной каденции для выполнения всех обещаний, и он "подумает" о втором сроке. В то же время руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в марте заявлял что одноименная партия будет просить Президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок.

Напомним, перед выборами весной 2019 года Зеленский утверждал, что идет только на один срок.