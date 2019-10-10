Зеленський не проти оприлюднення стенограми його розмови з послом США у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не проти оприлюднення стенограми його телефонної розмови з послом США в Європейському Союзі Гордоном Сондлендом, але самої розмови не пам’ятає. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання про зміст розмови 5 липня зі Сондлендом Президент відповів: "Я не пам’ятаю".
"Я думаю, пан Сондленд може оприлюднити цю стенограму і ми разом почитаємо", - сказав Зеленський.
Він не відповів на питання про те, чи спілкувався після дзвінка з представниками Конгресу США, але заявив, що в його команді є люди, які спілкувались з людьми президента США.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.