Зеленский не против обнародования стенограммы его разговора с послом США в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против обнародования стенограммы его телефонного разговора с послом США в Европейском Союзе Гордоном Сондлендом, но самого разговора не помнит. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос о содержании разговора 5 июля с Сондлендом Президент ответил: "Я не помню".
"Я думаю, господин Сондленд может обнародовать эту стенограмму и мы вместе почитаем", - сказал Зеленский.
Он не ответил на вопрос о том, общался ли после звонка с представителями Конгресса США, но заявил, что в его команде есть люди, которые общались с людьми президента США.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон в помещении Kyiv Food Market в столице.